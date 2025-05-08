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Sivas'taki Cinayet Şüphelisi Getirildi; Detaylar Ortaya Çıkıyor

Sivas'taki Cinayet Şüphelisi Getirildi; Detaylar Ortaya Çıkıyor
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Sivas'ta kardeşler Umutcan ve Melisa Şimşek'in öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli Hüseyin S., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere kente getirildi. Olayda kullandığı düşünülen aletlerin bulunması ve cinayetle bağlantılı detaylar dikkat çekiyor.

ŞÜPHELİ SİVAS'A GETİRİLDİ; DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Sivas'ta evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek öldürülen Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşlerin Ankara'da yakalanan cinayet şüphelisi Hüseyin S. (34) Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanmak üzere kente getirildi. Şüpheli Hüseyin S., Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmeden önce Sivas Numune Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin cinayetle ilgili gazetecilerin sorularına cevap vermediği görüldü. Şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 25 saatlik kamera görüntüsü izlendiği, olayda kullandığı değerlendirilen bir pala ve bıçağın farklı noktalarda bulunduğu öğrenildi.

EVE MASKELİ GELMİŞ

Eve maskeli gelen Hüseyin S.'nin kıyafetlerini de değiştirerek farklı noktala bıraktığı tespit edildi. Şüphelinin şu ana kadar cinayetle ilgili herhangi bir ifade vermediği öğrenildi.

BABAYA 500 bin TL'LİK SENET İMZALATILMIŞ

Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin 5 yıldır kayıp olan babası ile Hüseyin S.'nin arkadaş olduğu, kayıp olduğu tarihte ise kendisine 500 bin TL'lik sahte senet imzalatıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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