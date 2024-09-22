Sivas'taki Çakraz Şelalesi: Saklı Cennet Doğa Harikası

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Karakale Ormanları'ndaki Çakraz Şelalesi görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yeşil doğası ve temiz havası ile ormandan çıkan doğal kaynak suyunun yolculuğu sonrası oluşan şelale, bölge halkı tarafından 'saklı cennet' olarak nitelendiriliyor. Bölgede şelalenin suyu ile alabalık üretimi yapan Feramuz Şahin, "Burası turizm açısından bölgeye katkı sunacak bir yer. Yolu olmadığı için insanlar burayı pek bilmiyor ve gelemiyor. Adeta açılmamış bir maden gibi" dedi.

İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Yolkaya köyü yakınlarında bulunan Karakale Ormanları'ndaki Çakraz Şelalesi, doğasıyla görenleri mest ediyor. Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran ve temiz havasıyla küçük bir yaylayı andıran bölge, ilk defa gelenleri de kendisine hayran bırakıyor. Sivaslılar tarafından neredeyse hiç bilinmeyen Çakraz Şelalesi ormandan çıkan doğal kaynak suyunun yolculuğu sonrası oluşuyor. Şelale, bölge halkı tarafından 'saklı cennet' olarak nitelendiriliyor.

'ORMANLA BERABER DOĞA CENNETİ'

Bölgede şelalenin suyu ile alabalık üretimi yapan Feramuz Şahin (53), "Burası ormanla beraber doğa cenneti. Yürüyüş yolları da var. Buraya gelmek biraz zor. Yol ile ilgili sıkıntımız var. Sivaslılar burayı pek bilmiyor. Şelalenin suyu da kaynak suyu. Ayrıca bu su içiliyor. Yeşiliyle beraber de güzel bir görüntü oluşturuyor. Gelemeye değer bir yer. İlk defa gelenler 'Sivas'ta böyle yer var mı?' diye şaşırıyorlar. Burası turizm açısından bölgeye katkı sunacak bir yer. Yolu olmadığı için insanlar burayı pek bilmiyor ve gelemiyor. Adeta açılmamış bir maden gibi" diye konuştu.