Sivas'ta zincirleme trafik kazasında biri polis 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Sivas'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı. Sivas'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı. A.Ü'nün (32) kullandığı 58 ACR 956 plakalı otomobil, polis memuru E.T. (28) yönetimindeki 58 NT 500 plakalı otomobil ve H.H.D. kontrolündeki 58 T 0075 plakalı taksi, Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde çarpıştı. Kazada polis memuru E.T, kızı N.T. (2), diğer araç sürücüsü A.Ü. ile kızı N.Ü. (5) yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Sivas Güncel Haberler

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