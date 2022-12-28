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Sivas'ta zincirleme trafik kazasında biri polis 4 kişi yaralandı

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Sivas'ta zincirleme trafik kazasında biri polis 4 kişi yaralandı

Sivas'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

A.Ü'nün (32) kullandığı 58 ACR 956 plakalı otomobil, polis memuru E.T. (28) yönetimindeki 58 NT 500 plakalı otomobil ve H.H.D. kontrolündeki 58 T 0075 plakalı taksi, Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada polis memuru E.T, kızı N.T. (2), diğer araç sürücüsü A.Ü. ile kızı N.Ü. (5) yaralandı.

Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Sivas Güncel Haberler

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