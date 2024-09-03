Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
H.K. (53) yönetimindeki 58 TS 852 plakalı hafif ticari araç, Y.Ö. (34) idaresindeki 58 AEF 364 plakalı otomobil ve M.A'nın (49) kullandığı 58 ADU 640 plakalı otomobil Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran tüneli çıkışında çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.K (72), H.K. (64), H.K. (40), T.Ö. (30), G.A. (42) ve E.A. (5) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.