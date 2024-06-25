Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

A.K. (55) yönetimindeki 06 DH 9286 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak'ta F.T. (40) idaresindeki 06 CKG 933 plakalı hafif ticari araç ve G.K'nin kullandığı 07 GMB 67 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, F.T'nin aracı park halindeki bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden F.T. ve aracında bulunan K.A.T. (5) ile diğer otomobilde bulunan E.K. (27) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şarkışla trafik Çocuk Sivas Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title