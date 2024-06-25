Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
A.K. (55) yönetimindeki 06 DH 9286 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak'ta F.T. (40) idaresindeki 06 CKG 933 plakalı hafif ticari araç ve G.K'nin kullandığı 07 GMB 67 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, F.T'nin aracı park halindeki bir otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden F.T. ve aracında bulunan K.A.T. (5) ile diğer otomobilde bulunan E.K. (27) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.