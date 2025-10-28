Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

E.E. yönetimindeki 16 ASN 532 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 58 AEF 562, 58 BU 606, 58 AAH 302 ve 58 AGY 123 plakalı otomobiller Yenişehir Mahallesi Migros Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.E. hastaneye kaldırıldı.