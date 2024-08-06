Sivas'ta Zincirleme Kaza: 6 Kişi Yaralandı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet, otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunun Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. M.B. (58) yönetimindeki 59 RP 755 plakalı kamyonet, önünde seyreden İ.A. (42) idaresindeki 58 HB 611 plakalı buğday yüklü traktöre çarptı. H.Y'nin (63) kullandığı 58 ABP 075 plakalı otomobil de kamyonete arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.B, otomobil sürücüsü H.Y. ile aracında bulunan Ş.Y. (61), G.M. (43), D.M.Y. (37) ve C.E.M. (18) yaralandı. Traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.