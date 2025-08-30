Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kentte düzenlenen törenle kutlandı.

Sivas kent merkezindeki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından Vali Yılmaz Şimşek, makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra tören programına geçildi. İnönü Bulvarı, Atatürk Kongre Müzesi önünde düzenlenen programda; Vali Yılmaz Şimşek, askeri araçla tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı. Törene; Vali Şimşek'in yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgenerel Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos'la ilgili mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Program, askeri personel, muharip gaziler ve öğrenciler ile jandarma, AFAD ve polis araçlarının geçit töreni ile son buldu. Törene özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği görüldü. Katılımcılar, tören sonunda mavi bereli komandolar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.