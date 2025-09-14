Sivas'ta Zabıta denetimlerinde 72 son kullanma tarihi geçmiş cips paketi ele geçirildi

Sivas'ta zabıta ekipleri, bir markette yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 72 cips paketi ele geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Akdeğirmen Mahallesi'nde bir markette denetim yaptı.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve üzerine yeni tarih etiketi basılmış 72 cips paketi ele geçirildi.

Paketler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.