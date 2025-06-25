Sivas'ta Yüzüğü Sıkışan Kişiye İtfaiye Müdahalesi

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Sivas'ta parmağına sıkışan yüzüğü kendi başına çıkaramayan S.Y, itfaiye ekiplerinden yardım aldı. Hastaneye giden ekipler, özel aparatla yüzüğü keserek çıkardı.

Sivas'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan S.Y, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne başvurarak yardım istedi.

Hastaneye giden itfaiye ekipleri, özel aparat yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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