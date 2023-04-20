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SİVAS'TA YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

Güncel Haberler

SİVAS'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü İmranlı ilçesinde Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü İmranlı ilçesinde Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağışı etkili oldu.

İl genelinde yağmurun etkili olduğu Sivas'ta bazı yüksek kesimlerde ise kar yağışı kendini gösterdi. Kızılırmak Nehri'nin doğduğu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağışı görüldü. İmranlı ilçesine bağlı Kasaplar köyünde yağmur sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile görülen kar yağışı sonucu arazi kısa sürede beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İmranlı Sivas Güncel Haberler

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