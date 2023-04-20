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Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Güncel Haberler

SİVAS'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü İmranlı ilçesinde Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağdı.

SİVAS'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü İmranlı ilçesinde Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağdı.

İl genelinde yağmurun etkili olduğu Sivas'ta, Kızılırmak Nehri'nin doğduğu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ'ın eteklerinde kar yağışı görüldü. İmranlı ilçesi Kasaplar köyünde yağmur sonrası hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yağan kar nedeniyle arazi beyaza büründü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

İmranlı Sivas Güncel Haberler

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