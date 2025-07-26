Sivas'ta Yolcu Otobüsü Yaşlı Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki Muhlise Aloğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

A.E. yönetimindeki 34 ARS 574 plakalı yolcu otobüsü Şeyhler Mahallesi Üçyol mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhlise Aloğlu'na çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Aloğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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