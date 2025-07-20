Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazası: 3 Ölü, 24 Yaralı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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