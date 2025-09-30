Haberler

Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile TIR Çarpıştı: 23 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ve TIR'ın çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

1) SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 23 YARALI

YARALI SAYISI 23'E ÇIKTI

Sivas Valiliği'nden kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Yaralı sayısının 23 olduğu belirtilen açıklamada, "Yıldızeli-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisinde Tokat iline seyir halinde olan yolcu otobüsü ve çekicinin karıştığı çift taraflı ve yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplam 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, Yıldızeli ilçe devlet hastanesi ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Söz konusu kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında

Yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.