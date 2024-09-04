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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi, yaralananlar taburcu edildi

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında yaralanan 24 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Otobüs şoförü ve bir yolcu, kazayı anlattı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 24 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İmranlı İlçe Hastanesi'ne kaldırılan 24 kişinin tedavisi tamamlandı. Yaralılar, daha sonra taburcu edildi.

Bu arada kontrol amaçlı hastaneye giden ve taburcu edilen otobüs şoförü Cafer Kılıç (65), gazetecilere kaza anını anlattı.

Kazanın olduğu bölgede çalışma olduğunu ve yolun tek şeride düştüğünü belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Seyir halindeyken gittiğim istikamette yol yapımı vardı. Karşıdan bir araç geliyordu. Keskin virajda sollama yaptı, durdum yine vuracaktı, bize vurmasın diye mecburen aracı şarampole çevirdim. Tek şeritli yolda sollama yapan araç, bu kadar insanı öldürüyordu. Şarampole kaçtım ve aracı şarampole yan yatırdım, Allah'a şükür kimseye bir şey olmadan herkesin canını kurtardım. Muavinim yanımdaydı, o kadar insan şahit. O kadar soğukkanlı davranmasam şuan hepimiz ölmüştük.

Otobüste yolcu olarak bulunan ve kontrol amacıyla kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen Veysel Memiş ise "16'ncı koltukta oturuyordum. Hayatımızı kurtaran şofördür. Karşıdan araç direkt otobüsün üzerine geliyordu, şoför aracı sağa attı. Sağa atınca da çok şükür kurtardı." dedi.

Cafer Kılıç yönetimindeki 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsünün dün Sivas-Erzincan kara yolu Çukuryurt mevkisinde devrilmesi sonucu 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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