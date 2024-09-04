Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananların sayısının 24 olduğu belirlendi.

C.K. (65) yönetimindeki 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsünün, dün Sivas-Erzincan kara yolu Çukuryurt mevkisinde devrilmesi sonucu yaralanan kişi sayısı 24'e yükseldi.

İmranlı İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise sürücünün sollama yaparken aracın kontrolünü kaybettiği ve otobüsün devrildiği belirtildi.