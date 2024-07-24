Sivas'ta yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir yolcu otobüsü, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı.
N.Ö. (59) idaresindeki 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri- Sivas kara yolu Şarkışla ilçesi girişinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.