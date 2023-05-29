Sivas'ta Yolcu Minibüsü ile TIR Çarpıştı; 4 Ölü, 3 Yaralı

SİVAS'ta kayganlaşan yolda yolcu minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ta kayganlaşan yolda yolcu minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Sivas'tan Kangal ilçesine yolcu taşıyan Kangal Seyahat'a ait 58 ED 969 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 44 NS 746 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. (DHA)