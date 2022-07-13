Sivas'ta yol kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta yol kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Serhat Zafer - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta yol kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin yol kenarına savrulması sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin yol kenarına savrulması sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

A.Ç. (31) yönetimindeki 34 KT 9328 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun il merkezi girişi yakınlarında yol kenarına savruldu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.Ç. (10), E.Ç. (5) ve M.Ş. (59) yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Ankara Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title