Sivas'ta Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kentin ana arterlerinde, sürücülerin araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.