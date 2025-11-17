Sivas'ta Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
Sivas'ta hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.
SİVAS'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, sürücülerin de araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle Sivas-Erzincan ve Sivas-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Kentin ana arterlerinde, sürücülerin araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel