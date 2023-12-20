Sivas'ta Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yoğun sis etkili oldu. Sivas-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü ve trafikte yoğunluk oluştu.

SİVAS'ta yoğun sis etkili oldu, Sivas-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, trafikte yoğunluk oluştu. Sivas- Ankara kara yolunda da yoğun sis nedeniyle sürücüler, takip mesafesini kontrol edip, araçları ile dikkatli seyretti.