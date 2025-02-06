Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşım Problemleri

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı ve Ulaşım Problemleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, etkili olan kar ve tipinin 646 köy yolunu ulaşıma kapattığını açıkladı. Depremlerle ilgili de bilgi veren Şimşek, kar yağışının tarımsal faydaları olduğunu ancak hayatı olumsuz etkilediğini belirtti. 4 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi yaralandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremleri ve kentte son 2 günde etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin acısının ilk günkü gibi yüreklerde hissedildiğini aktaran Şimşek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Sivas'ta depremden en çok Gürün ilçesinin etkilendiğini belirten Şimşek, "232 konutumuz ağır hasar alırken, 23 konut da orta hasarlıydı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı." ifadesini kullandı.

646 köy yolu ulaşıma kapandı

Şimşek, kar yağışının Sivas genelinde 2 gündür devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kar yağışı bir taraftan bereket demek, barajlarımız doluyor, çiftçilerimiz seviniyor. Bir taraftan da hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tüm ekiplerimiz 2 gündür kar yağışını takip ediyor. Vatandaşlarımızın kardan mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alıyorlar. Bazı yollarımız tipi ve buzlanmadan dolayı araç trafiğine kapalı. 646 köy yolumuz şu an için kapalı ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hızlıca cevap veriyoruz. Toplam 75 ihbardan 72'si sonuçlandırılmıştır."

4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı

Kar yağışının ardından il genelinde 4 ayrı trafik kazası yaşandığına değinen Şimşek, bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de hafif yaralandığını aktardı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen yolda mahsur kalma ve acil barınma ihtiyacının bulunmadığını aktaran Şimşek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bütün ekiplerimiz sahada görevine devam etmektedir. Özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Şimşek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, çıkan sürücülerden de araçlarına kış lastiği takmasını istedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
img

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
img

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
img

Bu kez tam tersi oldu! Teknik direktör kulübe tazminat ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.