Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı 46 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapattı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı, 46 yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden oldu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.
SİVAS'ta iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent genelinde 46 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Kent genelinde, iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlere yoğun olarak yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Koyulhisar ve Hafik ile bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel