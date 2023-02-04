Sivas'ta yoğun kar yağışı Güncel Haberler Sivas'ta yoğun kar yağışı Sivas'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sivas'ta yoğun kar yağışı SİVAS - Sivas'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sivas'ta hafta başından bu yana etkili olan hafif kar yağışı yoğunluğunu arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Pazartesi ve Salı günü kuvvetlenmesi beklenen yağışın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Öte yandan Sivas Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, hava sıcaklarının önemli ölçüde azalacağı belirtilerek yaşanabilecek risklere karşı tedbir alınması istendi. Sivas'ta öğle saatlerinde tarihi kent meydanında yağan yoğun kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Aralık ve Ocak ayında kara hasret kalan Sivaslılar tarihi meydanda yağan karın tadını çıkarttı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas Güncel Haberler

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