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Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle 69 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle 69 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
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Sivas'ta kar ve tipi etkisiyle ulaşıma kapanan 69 köy yolunda ekipler çalışmalara devam ediyor. Özel durumu olan vakalar için öncelik verilirken, Şarkışla'da mahsur kalan bir aileye polis ekipleri yardım etti.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 69 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Bu arada Şarkışla'da lastiği patlayan ve yolda mahsur kalan bir araçta bulunan aileye polis ekipleri yardım etti.

Şarkışla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, aracın lastiğini değiştirerek, ailenin yolculuklarına güvenle devam etmelerini sağladı.

Polis ekipleri, vatandaşların güvenle yolculuk edebilmeleri için 24 saat görevde olduklarını belirterek, araç sürücülerinden zorlu kış şartlarında doğru lastik kullanımına özen göstermelerini istedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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