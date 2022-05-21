Sivas'ta 'YKS provası' yapıldı

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin ÖSYM tarafından düzenlenen YKS öncesinde kendilerini test edeceği, her aşaması birebir YKS formatında olacak "YKS Son Prova" uygulaması gerçekleştirildi.

Prova sınavı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki merkezlerin yanı sıra ilçelerde de yapıldı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlayan sınavda, ÖSYM'nin tüm kuralları uygulandı, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına girişler kapatıldı. Sınava, geç kalanlar ve kimliklerini getirmeyi unutan öğrenciler içeri alınmadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan seçilen öğretmenlerden oluşan komisyonca soruları hazırlanan sınav, yarın Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı (YDT) olmak üzere 3 oturumda tamamlanacak.

Şarkışla'da da gerçekleştirilen provayla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, "Provada öğrencilerimizin üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldı, küpe, saat, hesap makinesi yasağı dahil her şeye dikkat ederek öğrencilerimizi içeri aldık." dedi.