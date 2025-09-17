Haberler

Sivas'ta Yiyecek Arayan Ayı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kalebaşı köyünde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen ayı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bölge sakinleri, köyde birden fazla ayı gördüklerini ifade etti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kalebaşı köyünde evlerin bulunduğu alanda yiyecek arayan ayı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Köy sakinleri, bölgede birden fazla ayı gördüklerini belirtti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti

Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.