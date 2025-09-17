Sivas'ta Yiyecek Arayan Ayı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kalebaşı köyünde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen ayı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bölge sakinleri, köyde birden fazla ayı gördüklerini ifade etti.
Köy sakinleri, bölgede birden fazla ayı gördüklerini belirtti.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel