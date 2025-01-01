Sivas'ta Yıldız Göleti Buzla Kaplandı
Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı, hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan Yıldız Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Gölet, adını aldığı Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.