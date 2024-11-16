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Sivas'ta Yıldız Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Sivas'ta Yıldız Dağı'nda Kar Yağışı Başladı
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Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan kar ile birlikte sezon hazırlıkları devam ediyor. Kayak merkezinde telesiyejler ve pistler, kış sporları tutkunlarını bekliyor.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oluyor.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

İl merkezinde sağanak yaşanırken, kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde ise kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sezon hazırlıklarının devam ettiği kayak merkezinde karın ardından Yıldız Dağı'nın zirve kısımları kısmen beyaza büründü.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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