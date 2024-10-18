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Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi Karla Kaplandı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi Karla Kaplandı
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Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Dronla görüntülenen bölgedeki güzel manzaralar, kayak tutkunlarını bekliyor.

SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağış etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen bölge, dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde 1 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, yüksek kesimlerde kar yağışı kendini gösterdi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 bin 552 rakımlı kayak merkezi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde güzel görüntüler oluşurken, bölge dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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