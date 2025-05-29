Sivas'ta Yıldırım Düşmesi Paniğe Neden Oldu

Evin bahçesine düşen yıldırım paniğe neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bahçecik köyünde bir evin bahçesine düşen yıldırım paniğe neden oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bahçecik köyünde etkili olan sağanak yağış sırasında Bahçeiçi Köyü Muhtarı Arif Koca'ya ait evin bahçesine yıldırım düştü. Bahçede ki dut ağacına düşen yıldırım, ağaçta hasara yol açtı. O sırada evde bulunan muhtar ve ailesi korku yaşadı

"Çok şiddetli bir patlama oldu"

Arif Koca, yıldırımın eve düşmesi halinde evin de hasar alabileceğini belirterek, "Dışarıda çok şiddetli bir yağış vardı. Evin içindeyken dışarıdan bomba sesini aratmayacak bir ses geldi. Dışarı çıktığımda dut ağacına yıldırım düştüğünü gördüm. Çok şiddetli bir patlama oldu. Eve düşmedi, ağaca düştü. Yıldırım eve düşseydi, evi paramparça edebilirdi. Ağaca düşmesine şükrettik. Yıldırımın düşme şiddetini, ağacın büyük dallarını ve bedenini kırmasından anlayabilirsiniz" diye konuştu.