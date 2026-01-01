Haberler

Yılbaşı gecesi bıçaklanan Baran, kurtarılamadı

Sivas'ta yılbaşı gecesi tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Baran Kırmıt, hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında Emirhan A. gözaltına alındı.

SİVAS'ta yılbaşı gecesi tartıştığı Emirhan A. (20) tarafından göğsünden bıçaklanan Baran Kırmıt (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde meydana geldi. Baran Kırmıt ile Emirhan A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Emirhan A., Baran Kırmıt'ı göğsünden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baran Kırmıt, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kırmıt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Baran Kırmıt'ın Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Emirhan A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
