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Sivas'ta Yılbaşı Denetimleri Başlatıldı

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Sivas'ta 3 bin 765 güvenlik personeli, yılbaşı tedbirleri kapsamında halkın güvenliğini sağlamak için denetim yapıyor. Emniyet ve Jandarma ekipleri, yoğun bölgelerde kontrollerini artırdı.

Sivas'ta 3 bin 765 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor.

Sivas Valiliğince alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmeleri amacıyla halkın yoğun bulunduğu caddeler, eğlence yerleri gibi çeşitli noktalarda denetimlerini arttırdı.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 489 ekip ve 2 bin 458 personel, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 337 tim ve 1307 personel denetimlere katılıyor.

Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, evrak kontrolünün ardından sürücülere alkol muayenesi yapıyor.

Yaya devriyeler ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştiriyor.

Gece boyunca kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Bu arada Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ve diğer il protokolü de Sivas-Ankara kara yolu uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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