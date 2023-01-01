Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Sivas'ta yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Bekir" ismi verildi.

Öznur-Aykut Halver çiftinin ikinci çocukları Bekir, özel bir hastanede 3 kilogram 390 gram ağırlığında saat 00.05'te dünyaya geldi.

Anne Öznur Halver, gazetecilere, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Halver, "Çok mutlu, çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu, en güzel yeni yıl oldu benim için. Bebeğimin sağlığı da çok şükür iyi." dedi.

Torunuyla aynı ismi taşıyan Bekir Halver ise "Çok büyük bir mutluluk benim için. Allah bana bir erkek torun verdi. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin. Benim bununla beraber 11 tane torunum var. Hepsinin de yeri ayrı." diye konuştu.