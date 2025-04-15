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Sivas'ta Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Sivas'ın Hafik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpan aracın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalar başlatıldı. Yaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Gökdin köyü yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen kişiye henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Aralarında bir yolcu otobüsünün de bulunduğu bazı araçlar bu kişinin üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ve jandarma ekipleri Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminaline giren ve hayatını kaybeden kişinin üzerinden geçtiği değerlendirilen bir yolcu otobüsünde incelemede bulundu.

Ekipler, yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu değerlendirilen araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ölen kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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