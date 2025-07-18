Sivas'ta Yaya, Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hastaya müdahale etti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

A.Ş. (19) yönetimindeki 58 HA 292 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye (22) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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