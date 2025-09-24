Haberler

Sivas'ta Yavru Köpeğe Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, elindeki sopayla 4 aylık bir köpeğe şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilen İ.K. (44) gözaltına alındı. Olay sosyal medyada yayıldıktan sonra jandarma ekipleri harekete geçti. Şiddet gören köpek, sağlık kontrollerinin ardından barınağa teslim edildi.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 4 aylık köpeğe şiddet uygulayan İ.K. (44) gözaltına alındı. Köpeğe şiddet cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde meydana geldi. Beldede yaşayan İ.K., kendisine ait arazide 4 aylık yavru köpeğe elindeki sopayla şiddet uyguladı. Köpeğin başına sopayla defalarca vuran İ.K.'nin şiddet uyguladığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri, İ.K.'yi gözaltına aldı.

'BARINAĞA TESLİM EDİLDİ'

Köpeğe şiddet olayı ile ilgili Sivas Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Gemerek ilçesi Sızır Beldesi'nde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, 44 yaşındaki İ.A isimli şahsın kendisine ait 4 aylık köpeğe şiddet uyguladığı görülmüştür. Söz konusu görüntülerin bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine valiliğimiz talimatıyla ilçe jandarma ekiplerimiz derhal harekete geçmiş, şüpheli İ.A kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı başta olmak üzere yetkili ve ilgili birimler harekete geçmiş ve şahısla ilgili işlemler tesis edilmiştir. Meydana gelen olayda şiddet gören köpek gerekli sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından barınağa teslim edilmiştir. Sivas Valiliği olarak hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Devletimizin kanunları, hayvan haklarını korumayı güvence altına almakta; vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

