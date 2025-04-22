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Sivas'ta Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 6 Afgan Yakalandı

Sivas'ta Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 6 Afgan Yakalandı
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Sivas'ta jandarma, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 6 Afgan düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı ve göçmenler geri gönderme merkezine sevk edildi.

Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 6 düzensiz göçmen ile bunların ülkeye girişlerini sağlayan 3 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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