Sivas'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yaralı bulunan ve korumaya alınan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Tödürge Gölü yakınlarında uçamayan kızıl şahin gören Hanife Kök, Zara Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına haber verdi.

Jandarma ekipleri, kızıl şahini tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.