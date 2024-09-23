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Sivas'ta Yangında Mahsur Kalan Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta Yangında Mahsur Kalan Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Sivas'ta bir apartmanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan Hüseyin Zeki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Zeki hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta apartmanın 3'üncü katındaki yangında, pencereye çıkıp yardım isteyen Hüseyin Zeki, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan Hüseyin Zeki, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Büyüyen yangın nedeniyle dumanla kaplanan evde mahsur kalan Hüseyin Zeki, mutfağın camına çıktı. Zeki, gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Zeki, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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