Sivas'ta Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Suşehri ilçesinde yalnız yaşayan 38 yaşındaki Şakir Şengül, arkadaşları tarafından haber alınamayınca evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak Şengül'ü buldu. Sağlık ekipleri, kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Camiorta Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şengül'den (38) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir desteğiyle evin kapısını açan ekipler, Şengül'ü yerde hareketsiz olarak buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şengül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel