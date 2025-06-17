Sivas'ta Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Sivas'ta Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yalnız yaşayan 38 yaşındaki Şakir Şengül, evinde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine polis ekiplerine bildirilen olayda, yapılan incelemede Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yalnız yaşayan Şakir Şengül (38), evinde ölü bulundu.

İlçe merkezi Camiorta Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Şakir Şengül'den (38) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir desteğiyle evin kapısını açan ekipler, Şengül'ü yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilen Şengül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Şengül'ün ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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