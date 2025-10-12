Sivas'ta Yağmurlu Havada Kontrolü Kaybeden Araç Park Halindeki 5 Araca Çarptı

SİVAS'ta yağmurlu havada sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. 5 aracın zarar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Şeyhşamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle B.K.'nin kontrolünü yitirdiği 58 AGF 570 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü B.K. yara almadan atlatırken, park halindeki 5 araç ise zarar gördü. Kaza ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.