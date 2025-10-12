Haberler

Sivas'ta Yağmurlu Havada Kontrolü Kaybeden Araç Park Halindeki 5 Araca Çarptı

Sivas'ta Yağmurlu Havada Kontrolü Kaybeden Araç Park Halindeki 5 Araca Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşanan kaza, yağmurlu havada sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu park halindeki 5 araca çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada yaralanan olmadı.

SİVAS'ta yağmurlu havada sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. 5 aracın zarar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Şeyhşamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle B.K.'nin kontrolünü yitirdiği 58 AGF 570 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü B.K. yara almadan atlatırken, park halindeki 5 araç ise zarar gördü. Kaza ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Montella'nın elini kolunu bağlayan haber! Milli takımda sakatlık
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.