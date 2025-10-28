Haberler

Sivas'ta Yağmur Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Güncelleme:
Sivas'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
