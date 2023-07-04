Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından çeşitli bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yabani hayatı görüntüledi. Fotokapanlar tarafından görüntülenen yabani hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Sivas'ta yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı

SİVAS - Sivas'ta Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından çeşitli bölgelere yerleştirilen fotokapanlar yabani hayatı görüntüledi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları çerçevesinde farklı bölgelere fotokapan kurdu. Sivas'ın farklı bölgelerinde kurulan fotokapanlar, doğada yaşayan bozayı, kurt, kaya sansarı, vaşak, yaban keçisi, yaban domuzu, kır tavşanı, sincap, çil keklik, kınalı keklik ve ibibik gibi hayvanları görüntüledi.

Fotokapanlar tarafından görüntülenen yabani hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Serengeti değil Sivas başlığıyla yapılan paylaşımda, "Ülkemizin Eşsiz Yaban Hayatı. Türkiye'nin muhteşem doğasına ait yaban hayatı görüntüleri, Genel Müdürlüğümüzce yerleştirilen fotokapanlarla kayıt altına alınıyor" ifadeleri yer aldı.