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Sivas'ta Veliler Arasında 'Ne Kadar Sivaslıyız' Bilgi Yarışması Düzenlendi

Sivas'ta Veliler Arasında 'Ne Kadar Sivaslıyız' Bilgi Yarışması Düzenlendi
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Sivas'taki Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında öğrenci velileri arasında 'Ne Kadar Sivaslıyız' adlı bilgi yarışması düzenledi. Yarışmada velilere yöresel kelimeler soruldu ve etkinlik kültürel öğelerle zenginleştirildi.

Sivas'ta bir ortaokulda veliler arasında "Ne kadar Sivaslıyız" adlı bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu "Dilimizin zenginlikleri" projesi kapsamında öğrenci velileri arasında "Ne Kadar Sivaslıyız" bilgi yarışması düzenlendi.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen yarışmada, Türkçe öğretmenleri Nuran Navruz ve Asım Çetinkaya jüri olarak görev yaptı.

Velilere Sivas Sözlüğü kitabında yer alan yöresel kelimeler soruldu.

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Müdürü Enver Yıldız, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında öğrencilere dilin zenginliklerini tanıtmayı, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşturmayı ve buna bağlı olarak da dili iyi kullanarak düşünce dünyalarının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Veliler arasında düzenledikleri yarışmayı geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini aktaran Yıldız, "Türkçemizi emanet edeceğimiz gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmanın ve Sivas'ımızın yöresel kelimelerini hatırlatarak unutturmamanın arzusu içerisindeyiz." dedi.

Yılmaz Yıldırım'ın Nasrettin Hoca gösterisi ve müzik öğretmenleri Şermin Türker ile İbrahim Taşyürek'in türküleri, programa renk kattı

Programa Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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