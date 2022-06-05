Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı - Haberler

Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı Sivas'ta 191 okulda, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavının heyecanı yaşandı. Sivas'ta veli ve öğrenciler LGS heyecanı yaşadı SİVAS - Sivas'ta 191 okulda, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavının heyecanı yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS sınavı, saat 09.30 itibariyle başladı. Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte okullara geldi. Öğrenciler ilk olarak okul bahçelerine, ardından ise salonlara alındı. Kent genelinde 191 okulda, 579 salonda, 8 bin 429 öğrenci sınavda ter döktü. Öğrencilerin velileri ise okul önlerinde çocuklarının çıkmasını heyecanla beklemeye başladı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav saat 12.50'de sona erecek. İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Güncel milli eğitim bakanlığı Sivas LGS Güncel Haberler

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