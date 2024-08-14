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Sivas'ta Vali Şimşek Başkanlığında Güvenlik ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yapılan güvenlik ve bilgilendirme toplantısında, kentin güvenlik durumu ve suç istatistikleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca uyuşturucu operasyonları ve anız yangınları konuları da ele alındı.

Sivas'ta, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında güvenlik ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik ek binada düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Orhan Yurdakul da katıldı.

Toplantıda konuşan Şimşek, yılın ilk 7 ayında kentteki güvenlik, asayiş, narkotik, siber ve diğer konulara yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Şimşek, asayiş suçlarında 8 bin 943 olayın gerçekleştiğini, 8 bin 523'ünün aydınlatıldığını belirtti.

Mal varlığına karşı 761 olay gerçekleştiğini ve bunun 573'ünün aydınlatıldığını aktaran Şimşek, "Dolandırıcılık suçlarında ise 571 olay gerçekleşmiş, 420 olay aydınlatılarak failleri yakalanmıştır. Açıktan, evden, kurumdan ve iş yerinden hırsızlık suçlarında da 190 olay gerçekleşmiş olup, bunun 153'ü aydınlatılmış, failleri yakalanmıştır. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suça baktığımızda ise işlenen 3 bin 264 suçun 3 bin 216'sı aydınlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Son 7 ayda jandarma ve emniyet birimlerinin başarılı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdiğini belirten Şimşek, 750 olayın tamamının aydınlatıldığını aktardı.

Şimşek, sıcak havanın etkisini sürdürdüğü kentte, anız ve orman yangınlarına karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Gurbetçilerle şehirde trafik hareketliliği yaşandığını da vurgulayan Şimşek, kurallara uyulmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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