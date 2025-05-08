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Sivas'ta Vahşi Yaşam Fotokapanla Kaydedildi

Sivas'ta Vahşi Yaşam Fotokapanla Kaydedildi
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Sivas'ta yayla yolu üzerine kurulan fotokapan, bölgedeki vahşi yaşamı görüntüledi. Doğa fotoğrafçısı Servet Ulutaş, Kumbel mevkisine yerleştirdiği kameralarla kurt ve vaşak gibi hayvanları kaydetti.

Sivas'ta vahşi yaşam böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta yayla yolu üzerine kurulan fotokapan çevredeki vahşi yaşamı görüntüledi.

Sivas'ta doğa fotoğrafçılığı yapan Servet Ulutaş, Sızır yaylasındaki vahşi yaşam popülasyonunu görüntülemek için Kumbel mevkisin foto kapan yerleştirdi. Kameralar, çevrede beslenmek için yiyecek arayan bir kurt ve vaşağı görüntüledi. Görüntüler bölgedeki vahşi yaşamı gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKIN BOZDUMAN - Güncel
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