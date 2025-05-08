Sivas'ta Vahşi Yaşam Fotokapanla Kaydedildi

Sivas'ta vahşi yaşam böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta yayla yolu üzerine kurulan fotokapan çevredeki vahşi yaşamı görüntüledi.

Sivas'ta doğa fotoğrafçılığı yapan Servet Ulutaş, Sızır yaylasındaki vahşi yaşam popülasyonunu görüntülemek için Kumbel mevkisin foto kapan yerleştirdi. Kameralar, çevrede beslenmek için yiyecek arayan bir kurt ve vaşağı görüntüledi. Görüntüler bölgedeki vahşi yaşamı gözler önüne serdi.